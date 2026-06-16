Минобороны РФ сообщило о поражении 40 беспилотников ВСУ за шесть часов вторника

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Минобороны РФ сообщило, что в период с 14:00 до 20:00 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 40 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Как заявили российские военные, беспилотники поражались над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской, Липецкой, Рязанской, Тульской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.