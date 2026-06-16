Оверчук заявил о возможностях для увеличения РФ и Узбекистаном числа совместных предприятий

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - У России и Узбекистана есть возможности для увеличения числа совместных предприятий, в том числе через организацию площадок, куда могут приходить и инвестировать компании двух стран, считает вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

"Мы создаем условия для такого роста, в том числе через организацию местоплощадок, куда могут приходить и инвестировать наши компании, через присоединение Узбекистана к евразийским институтам развития, через участие Узбекистана как наблюдателя в Евразийском экономическом союзе", - цитирует ИС "Вести" Оверчука.

Он заверил, что Россия старается создавать здоровый инвестклимат для этих целей.

По словам российского вице-премьера, в Узбекистане России также "интересно все". "Здесь создаются очень хорошие условия для развития. Это диверсифицирующая экономика. Поэтому, по-моему, нам здесь все будет интересно", - сказал зампред правительства РФ.

По словам Оверчука, Узбекистан ждут в Евразийском экономическом союзе. "Но как мы всегда говорим, это всегда суверенное решение страны. И когда они для этого созреют, тогда это и произойдет", - сказал Оверчук.

Российский вице-премьер заявил: "Узбекистан очень внимательно и активно работает с Евразийским союзом в качестве государства-партнера, руководство страны постоянно участвует, причем с очень конкретными предложениями, в заседаниях Высшего евразийского экономического совета, межправительственного совета".

"Мы постоянно работаем над тем, чтобы улучшать возможности продвижения и российских товаров в Узбекистане, и узбекских товаров на рынке России и других государств - членов ЕАЭС", - добавил Оверчук.