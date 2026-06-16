Шесть человек ранены из-за атак дронов в ДНР

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Шестеро мирных жителей пострадали в результате ударов беспилотников в Донецкой Народной Республике, сообщил глава региона Денис Пушилин.

"Шесть мирных жителей Республики пострадали сегодня из-за атак ударных дронов ВСУ", - говорится в сообщении Пушилина, распространенном его пресс-службой.

Уточняется, что во время этих атак также "повреждено жилое домостроение, два объекта гражданской инфраструктуры, 5 грузовых и 5 легковых автомобилей в городских округах Донецк, Мариуполь, Енакиево и Дебальцево, Володарском и Волновахском муниципальных округах".