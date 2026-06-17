Путин проведет ряд двусторонних встреч "на полях" саммита Россия

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в среду отправится в Казань для участия в саммите Россия - АСЕАН, "на полях" которого проведет порядка десяти двусторонних международных встреч.

В Казани 17-18 июня пройдет юбилейный саммит, он будет посвящен 35-летию отношений России и АСЕАН.

В рамках этого мероприятия в среду состоится и деловой форум Россия - АСЕАН.

Для участия в саммите в Казань прибудут султан Брунея Хассанал Болкиах и президент Филиппин Фердинанд Маркос, семь глав правительств: Вьетнама, Камбоджи, Лаоса, Малайзии, Сингапура, Таиланда, Восточного Тимора.

Индонезию на саммите представит министр иностранных дел Сугиано, Мьянму - постоянный секретарь МИД, старшее должностное лицо АСЕАН Хау Кхан Сум.

Кроме того, в нем примет участие генеральный секретарь АСЕАН Као Кимхорн.

Как сообщил накануне на брифинге помощник президента Юрий Ушаков, программа мероприятий саммита начнется вечером в среду с торжественного приема от имени Путина в честь глав делегаций, который пройдет в Казанском академическом театре имени Галиасгара Камала. Президент России поприветствует гостей в фойе театра, после чего состоится небольшая концертная программа и непосредственно торжественный прием.

На "полях" саммита Россия - АСЕАН у Путина запланировано не менее десяти переговоров с иностранными гостями саммита, в частности, с представителями Сингапура, Восточного Тимора, Таиланда, Камбоджи, Вьетнама, Лаоса, Малайзии, Брунея, Филиппин. "Наш президент встретится практически со всеми лидерами. Эти встречи уже начнутся завтра по прибытии президента в Казань, еще до торжественного приема", - рассказал Ушаков.

Он сообщил, что в преддверии саммита - 17 июня - у Путина запланирована беседа с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом, с которым последний раз он встречался в мае 2025 года в ходе официального визита в Россию малайзийского премьера. Кроме того, в этот день у Путина "на полях" состоится встреча с Султаном государства Бруней Хассаналом Болкиахом, который неоднократно посещал Россию с отдельными визитами и для участия в международных форумах.

Вечером президент России примет главу МИД Турции Хакана Фидана.

Программа саммита

Основным рабочим днем саммита станет четверг - 18 июня. В этот день состоятся два заседания.

Утром президент России встретит глав делегаций в международном выставочном центре "Казань Экспо", после чего выступит вместе с президентом Филлипин Фердинандом Маркосом - сопредседателем саммита - на первом пленарном заседании, затем выставят и другие участники.

Дальнейшие обсуждения пройдут в закрытым формате.

В повестке дня две главные темы: обмен мнениями по актуальным глобальным и региональным проблемам, обзор проделанных за 35 лет совместной работы по развитию стратегического партнерства России и АСЕАН, а также постановка новых задач в сферах политики и безопасности, торговли и инвестициях, гуманитарного сотрудничества.

В завершении заседания будет принят ряд совместных документов: Казанская декларация саммита, Комплексный план действий по реализации стратегического партнерства России и АСЕАН (2026-2030 годы), а также совместные заявления России и АСЕАН по энергетике и культуре.

Далее состоится второе заседание саммита в формате рабочего завтрака. По словам Ушакова, состоится свободная дискуссия, которая будет закрыта для представителей СМИ.

Заседание будет посвящено тематике интеграционных процессов на пространстве Евразии. "С учётом этого в завтраке примут участие генеральный секретарь ШОС и председатель коллегии Евразийской экономической комиссии", - рассказал помощник российского президента.

В ходе этого рабочего завтрака лидеры заслушают доклад об итогах Делового форума России - АСЕАН.

В завершении Путин и Маркос сделают заявления для прессы.

По словам Ушакова, с российской стороны в работе саммита примет участие "весьма солидная делегация". В ее состав входят вице-премьер Дмитрий Чернышенко, глава МИД Сергей Лавров, глава Минэкономразвития Максим Решетников, министр энергетики Сергей Цивилев, министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

Кроме того, в состав делегации войдут представители администрации президента: Максим Орешкин, Дмитрий Песков, Юрий Ушаков.

В Казань прилетят также представители деловых кругов, в частности, глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, главы "Росатома" и "Деловой России" Алексей Лихачев и Алексей Репик, глава "Норникеля" Владимир Потанин. На самом заседании, торжественном обеде и некоторых двусторонних встречах примет участие и глава Республики Татарстан Рустам Минниханов.