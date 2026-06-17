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Владельцу "Новостали-М" отсутствие прямых платежей мешает купить метзавод в Таиланде

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Владелец "Новосталь-М" Иван Демченко заинтересован в покупке металлургического завода в Таиланде, но столкнулся с трудностями из-за невозможности прямых платежей.

"Мы хотим купить завод в Таиланде. Небольшой металлургический завод, свежий, современный, для того, чтобы использовать все преимущества зарубежного актива. Я не могу его оплатить. Я готов, у меня есть деньги, у меня есть все возможности, но я не могу его оплатить так, чтобы доказать, что это именно я купил завод, а не какой-то там третий человек. То есть нужно посмотреть на возможность создания все-таки прямых платежей", - сказал Демченко, выступая на сессии делового форума Россия - АСЕАН.

"Новосталь-М" - металлургический холдинг, основными активами являются Абинский электрометаллургический завод (АЭМЗ) и металлургический завод в Балакове.

Новосталь-М Таиланд АСЕАН Иван Демченко
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