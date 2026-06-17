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Свободную продажу дизтоплива New Power откроют в среду на всех АЗС "ТЭС" в Севастополе

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Дизельное топливо New Power в Севастополе в свободной продаже в среду будет на всех автозаправочных станциях сети "ТЭС", сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"На всех АЗС "ТЭС" будет в свободной продаже ДТ New Power. Продолжает действовать ограничение: заправить можно 20 литров в одну машину", - написал Развожаев в своем канале в Max.

В среду на сети АЗС "ТЭС" продажа остальных видов топлива будет осуществляться по QR-кодам. При этом на двух станциях сети будет открыта свободная продажа.

Во вторник, по данным Развожаева, бензин также поступал в свободную продажу на восьми севастопольских АЗС "Атан". С учетом проблем с поставками топлива власти города каждый день объявляют список АЗС, где действует свободная продажа бензина. При этом сохраняются действующие ограничения: заправить можно не более 20 литров в один автомобиль, отпуск топлива в канистры запрещен.

Ограничения на АЗС ввели в Севастополе 22 мая из-за логистических сложностей. С 29 мая ограничения на продажу бензина начали вводить в Крыму.

Михаил Развожаев Крым Севастополь
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