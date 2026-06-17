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Почти 50 БПЛА сбиты над Брянской областью

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Над Брянской областью уничтожены 47 беспилотников ВСУ, сообщила пресс-служба регионального правительства в среду утром.

"Прошедшей ночью над территорией Брянской области подразделениями ПВО министерства обороны РФ, мобильно - огневыми группами бригады "БАРС - Брянск", спецподразделениями Росгвардии по Брянской области уничтожены 47 вражеских БПЛА самолетного типа", - говорится в сообщении в канале обладминистрации в мессенджере Max.

Пострадавших и разрушений нет, добавили в пресс-службе.

Хроника 24 февраля 2022 года – 17 июня 2026 года Военная операция на Украине
Брянская область БПЛА
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