Почти 50 БПЛА сбиты над Брянской областью

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Над Брянской областью уничтожены 47 беспилотников ВСУ, сообщила пресс-служба регионального правительства в среду утром.

"Прошедшей ночью над территорией Брянской области подразделениями ПВО министерства обороны РФ, мобильно - огневыми группами бригады "БАРС - Брянск", спецподразделениями Росгвардии по Брянской области уничтожены 47 вражеских БПЛА самолетного типа", - говорится в сообщении в канале обладминистрации в мессенджере Max.

Пострадавших и разрушений нет, добавили в пресс-службе.