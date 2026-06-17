Пострадавших от БПЛА в Брянской области белорусов доставят в Минск на вертолете

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Пострадавших от удара беспилотника по автобусу в Брянской области белорусских граждан доставят в Белоруссию на медицинском вертолете, соответствующее распоряжение отдал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом сообщил журналистам министр здравоохранения республики Александр Ходжаев.

"На данный момент готовится вертолет медицинский, который в том числе будет участвовать в доставке наших граждан для оказания медицинской помощи в Республике Беларусь", - сказал Ходжаев, которого цитирует госагентство БелТА.

По информации министра, российские коллеги предложили оказание медицинской помощи в учреждениях здравоохранения Российской Федерации. Однако главой государства дано поручение доставить белорусских граждан для оказания медицинской помощи в Белоруссии.

"Наши коллеги добрались до пострадавших. Также туда приехали коллеги из Москвы. В данный момент проведена оценка состояния наших пациентов. Два тяжелых пациента: один взрослый и один ребенок", - сказал Ходжаев журналистам.