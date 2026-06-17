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Более 1,4 тыс. человек тушат лесные пожары в Красноярском крае

Огнем охвачено более 60 тыс. га леса

Более 1,4 тыс. человек тушат лесные пожары в Красноярском крае
Архивное фото
Фото: Прокуратура Красноярского края/РИА Новости

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Группировку лесопожарных сил увеличивают на севере Красноярского края, где растет число возгораний, сообщает в среду пресс-служба регионального лесопожарного центра.

"Всего в тушении участвуют более 1,4 тыс. специалистов, ежедневно задействованы 30 воздушных судов и 30 единиц спецтехники", - говорится в сообщении.

В регион переброшены межрегиональные силы федерального резерва Авиалесоохраны, а также более 350 человек из Бурятии и Забайкальского края.

Как отмечается, в среду в Енисейск прибудут еще около 100 лесных пожарных из южных, западных и центральных округов края.

За минувшие сутки в регионе ликвидировали 21 пожар на площади 3,4 тыс. га, еще 25 возгораний локализованы.

"На 11:00 (7:00 по московскому времени) 17 июня в крае действуют 88 лесных пожаров на площади 62,6 тыс. га", - сказано в сообщении.

Очаги зафиксированы в Байкитском, Туруханском, Борском, Эвенкийском, Нижне-Енисейском, Северо-Енисейском, Енисейском, Тунгусско-Чунском и Чунском лесничествах.

Угрозы населенным пунктам нет.

Почти все возгорания зарегистрированы в удаленной труднодоступной местности, куда можно добраться только авиацией.

Сообщается, что в основном профессиональные пожарные работают на кромках вручную. Они прокладывают минерализованные полосы, разбирают завалы и сухостой, проводят встречный отжиг и окарауливание. На сложных пожарах авиапожарные создают минполосы взрывным методом. Для искусственного вызывания осадков по условиям погоды применяют самолет-зондировщик Ан-26.

Как сообщалось, в регионе с 10 июня действует режим ЧС в лесах. Посещение лесов ограничено, запрещено разводить костры, сжигать мусор и сухую траву, проводить пожароопасные работы. За нарушение грозит административная или уголовная ответственность.

В регионе работает многоступенчатая система мониторинга: флот БПЛА, космосъёмка, видеомониторинг, наземное и авиапатрулирование.

Красноярский край
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