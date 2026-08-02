Режим угрозы атаки БПЛА объявили в четырех областях Урала

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Режим "беспилотная опасность" объявлен в четырех регионах Уральского федерального округа, сообщают региональные системы РСЧС в воскресенье.

О возможной угрозе атаки БПЛА предупредили оперативные службы и охраны власти Свердловской, Челябинской, Тюменской и Курганской областей.

Росавиация сообщила о временной приостановке приема и вылета самолетов в аэропортах "Кольцово" (Екатеринбург) и "Баландино" (Челябинск).