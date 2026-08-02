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Водоснабжение ограничено в нескольких городах и районах Ростовской области

Водоснабжение ограничено в нескольких городах и районах Ростовской области
Фото: DPA/TAСС

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Подача воды остановлена в города Гуково и Зверево, а также в населенные пункты Каменского и Красносулинского районов Ростовской области из-за выхода из строя скважин и нехватки воды в резервуарах, сообщила министр ЖКХ региона Антонина Пшеничная в воскресенье.

"Город Гуково, город Зверево, Каменский и Красносулинский районы (...). В связи с выходом из строя скважин верхнего яруса и критическим уровнем воды в резервуарах НС2, НС3 и НС4 остановлена подача холодной воды", - написала она в своем канале в мессенджере Мах.

По ее данным, вода не подается в хутора Старая Станица и Малая Каменка (Каменский район), поселки Гундоровский, Рубежный, хутор Волченский, населенные пункты Гуковского и Алмазненского направлений (хутор Ясный, микрорайон Алмазный, поселок Первомайский), на Зверевское направление, в город Гуково, а также в поселки и хутора Красносулинского района: станицу Замчалово, хутора Тацин, Комиссаровка, Холодный Плес, Лихой, Марс, Платово, Васецкий, Бобров, Украинский, Гуково, поселки Розет, Чичерино и в поселки Шахты №24 и №26.

Министр ЖКХ региона сообщила, что подвоз воды жителям будет осуществляться по заявкам.

Как отметила Пшеничная, "ориентировочное время окончания ремонтных работ - 24:00, 02 августа".

Ростовская область
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