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Массированную атаку беспилотников на предприятия отразили в Башкирии

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил в воскресенье, что в регионе отражена еще одна массированная атака беспилотников на предприятия региона.

"Отразили еще одну массированную атаку беспилотников на предприятия республики. Силами Минобороны, охраны предприятий и мобильных огневых групп "БАРСа" сбиты 25 БПЛА. Пострадавших нет. Один из беспилотников сбили над промзоной Уфы. Начался пожар, приступили к его тушению", - написал он в Мах.

Накануне Хабиров сообщал, что была отражена атака БПЛА на Уфу.

Башкирия Радий Хабиров
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