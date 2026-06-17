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В Севастополе топливо будут свободно продавать на девяти АЗС "Атан" и двух "ТЭС"

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - В Севастополе в среду 17 июня с 10:00 организуют свободную продажу бензина АИ-92, АИ-95 Ultra, АИ-100 и дизельного топлива ДТ Ultra на девяти автозаправочных станциях сети "Атан", сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

По его данным, на сети АЗС "ТЭС" в среду продажа топлива осуществляется по QR-кодам. На двух станциях сети, расположенных на трассе "Таврида", действует свободная продажа топлива.

Кроме того, на всех АЗС "ТЭС" в свободной продаже находится дизельное топливо "ДТ New Power".

16 июня, по данным Развожаева, бензин поступал в свободную продажу на восьми севастопольских АЗС "Атан". С учетом проблем с поставками топлива власти города каждый день объявляют список АЗС, где действует свободная его продажа. При этом сохраняются ограничения: заправить можно не более 20 литров в один автомобиль, отпуск топлива в канистры запрещен.

В Севастополе с 22 мая ограничили продажу топлива в 20 литров на человека из-за логистических сложностей, с 29 мая ограничения начали вводить в Крыму.

Михаил Развожаев Крым Атан ТЭС Севастополь
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В Севастополе топливо будут свободно продавать на девяти АЗС "Атан" и двух "ТЭС"

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