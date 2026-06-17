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Иностранцы в РФ за январь-май совершили почти на 40% меньше преступлений, чем годом ранее

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - В МВД России сообщили о снижении почти на 40% количества совершенных иностранными гражданами преступлений за пять месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"Иностранными гражданами и лицами без гражданства за истекший период года совершено на 38,7% меньше преступлений из числа предварительно расследованных, чем в январе-мае минувшего года. Количество преступлений в отношении лиц данной категории снизилось на 17%", - говорится в статистических материалах МВД о состоянии преступности за первые пять месяцев 2026 года.

За истекший период в полиции также зафиксировали сокращение на 31,2% числа преступлений в сфере IT.

"При этом количество преступлений в сфере компьютерной информации снизилось на 38,7%, дистанционных краж - на 17,8%, ИТ-мошенничеств - на 26,4%", - уточнили в министерстве.

Также с начала года на 29,4% снизилось количество дорожных аварий с участием нетрезвых водителей. Погибших в них граждан стало меньше на 40,4%, раненых - на 27,2%.

"В то же время впервые за год выросло количество ДТП с участием несовершеннолетних - на 0,9% - и раненных в них детей - на 1,4 %", - отметили в МВД.

МВД России
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