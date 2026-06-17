Определен суд для рассмотрения дела о посадке самолета в поле в Новосибирской области

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Верховный суд России направил на рассмотрение коллегии по уголовным делам дело бывшего командира экипажа самолета "Уральских авиалиний" Сергея Белова, совершившего аварийную посадку на сельскохозяйственном поле в Убинском районе Новосибирской области 12 сентября 2023 года.

"Передано в 3-й судебный состав коллегии по уголовным дела", - говорится в карточке дела в картотеке ВС.

Дело будет рассмотрено по представлению заместителя генпрокурора Игоря Ткачева, обжалуется судебный акт первой инстанции.

В ноябре 2025 года Центральный районный суд Омска вернул дело Белова в прокуратуру для устранения препятствий его рассмотрения судом. Западно-Сибирская транспортная прокуратура и двое потерпевших обжаловали это решение в Омском областном суде, который в январе 2026 года оставил его в силе. В апреле 2026 года это решение оставил без изменения и Восьмой кассационный суд общей юрисдикции.

Самолет A320 "Уральских авиалиний", летевший из Сочи в Омск 12 сентября 2023 года, не смог сесть в пункте назначения. При заходе на посадку в аэропорту Омска и выпуске шасси была обнаружена техническая неисправность - вытекание гидравлической жидкости гидросистемы, необходимой в том числе для обратной уборки шасси и закрытия створки, а также влияющей на управление самолетом при торможении и рулении по взлетно-посадочной полосе аэродрома.

Командир воздушного судна решил лететь на запасной аэродром в Новосибирск, где взлетно-посадочная полоса длиннее, чем в Омске. Однако при перелете судна с технической неисправностью гидросистемы и неубранными внутрь корпуса самолета шасси, вызвавшими повышенный расход топлива и его выработку, возникла реальная угроза отказа двигателей, и решил посадить самолет на пшеничное поле в Убинском районе. От столкновения с землей судно получило повреждения.

На борту находились 161 пассажир и 6 членов экипажа. Никто из них не пострадал.

Было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Первоначально дело было передано в Барабинский районный суд Новосибирской области, но по ходатайству обвиняемого - бывшего командира воздушного судна Сергея Белова - процесс был перенесен в Омск, где проживает большинство потерпевших и свидетелей по этому делу.

Следователи оценили сумму ущерба, причиненного авиакомпании, в 118 930 000 рублей.

Авиакомпания рассматривала разные варианты, что делать с самолетом, в том числе вариант его перегона, но тогда нужно было бы строить временную взлетную полосу. В итоге было принято решение его разобрать, что и сделали сотрудники "Уральских авиалиний".