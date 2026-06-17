Новый глава ФРС заявил об отказе от forward guidance

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Федеральная резервная система (ФРС) отказалась от прогнозов относительно направления денежно-кредитной политики (forward guidance), которые она публиковала с 2003 года, заявил новый председатель центробанка Кевин Уорш по итогам своего первого заседания в качестве главы регулятора.

"Некоторые в руководстве ФРС посчитали, что в настоящее время forward guidance неуместен", - сказал он.

В связи с отказом от такого прогноза пресс-релиз по итогам заседания оказался существенно короче, чем обычно, и содержит лишь общие фразы об основных макроэкономических показателях.

Опубликованный по итогам июньского заседания точечный график прогнозов (dot plot) - диаграмма, отражающая индивидуальные ожидания членов совета управляющих ФРС и глав федеральных резервных банков в отношении процентной ставки - содержит лишь 18 точек вместо 19. Уорш заявил, что он принял решение не сообщать о своих ожиданиях.

Также новый председатель анонсировал создание пяти рабочих групп, которые займутся рассмотрением различных аспектов деятельности центробанка. Первая группа будет заниматься вопросом коммуникаций; вторая - балансом Федрезерва; третья - источниками данных, которыми пользуется регулятор; четвертая будет рассматривать показатели производительности труда и занятости (а также влияние на них новых технологий, включая ИИ); пятая займется инфляцией. По словам Уорша, группы начнут работу в ближайшие недели.

В ответ на вопрос журналистов Уорш отметил, что создание таких групп не означает отказа от цели по инфляции в 2%, однако подчеркнул, что этой цели не удается достичь уже пять лет.

"В настоящее время я не вижу причин для пересмотра цели по инфляции", - заявил новый глава ФРС.