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Камчатский вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на 8,3 км

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Вулкан Шивелуч, извергающийся на Камчатке, в ночь на четверг выбросил столб пепла на высоту около 8,3 км над уровнем моря, сообщает Камчатский филиал Единой Геофизической службы РАН.

К утру четверга облако пепла от Шивелуча поднялось на высоту до 11 км над уровнем моря. Геофизики отметили, что вулкан закрыт облаками, но о высоте выброса можно судить по сейсмическим данным.

"Спутниковые данные (показали - ИФ) облако пепла на высоте ~ 11 тыс. м над уровнем моря, распространяющееся на северо-восток", - говорится в сообщении.

В МЧС "Интерфаксу" сообщили, что пеплопадов в населенных пунктах Камчатки не зарегистрировано.

Шивелуч - самый северный действующий вулкан Камчатки, расположенный в 45 км от поселка Ключи Усть-Камчатского округа. Высота вулкана - 3 тыс. 283 м, его возраст составляет 60-70 тыс. лет.

Камчатка вулкан Шивелуч пепел
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