Более 5 тыс. человек в Якутии остаются без света после урагана

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Электроснабжение большей части жителей Якутии после урагана восстановлено, на данный момент без света остаются около 5 тыс. потребителей, сообщает в четверг пресс-служба ПАО "Якутскэнерго".

"В результате стихии пострадали более 32 тыс. потребителей. На данный момент без света остаются более 5 тыс. человек, основная часть потребителей уже запитана", - говорится в сообщении.

Из-за непогоды в ряде населенных пунктов Центральной Якутии произошли технологические нарушения, оставившие без света бытовых потребителей.

Восстановительные работы ведутся круглосуточно, задействованы 53 человека и 23 единицы специализированной техники, аварийно-восстановительные бригады работают в усиленном режиме.