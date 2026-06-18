Минобороны сообщило о поражении за ночь 555 БПЛА над Россией

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Минобороны сообщило, что за минувшую ночь дежурные средства ПВО нейтрализовали в общей сложности 555 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

БПЛА были нейтрализованы над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ростовской, Рязанской областями, Москвой и Подмосковьем, Крымом и над Азовским морем.