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Минобороны РФ заявило о поражении склада ГСМ в Киевской области и НПЗ в Полтавской области

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Российские войска минувшей ночью нанесли групповой удар по используемым ВСУ объектам топливно-энергетического комплекса Украины, поражены склад горюче-смазочных материалов в Киевской области и нефтеперерабатывающий завод Затурино в Полтавской области, заявили в четверг в Минобороны РФ.

"Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации в ответ на террористические атаки киевского режима нанесен групповой удар высокоточным оружием наземного и воздушного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами большой дальности по объектам топливно-энергетического комплекса Украины, используемым в интересах ВСУ", - говорится в сообщении ведомства.

"Поражены: склад ГСМ в населенном пункте Борисполь-2 Киевской области и нефтеперерабатывающий завод Затурино Полтавской области", - заявили в министерстве.

Минобороны РФ
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