Водоснабжение более 20 населенных пунктов Ставрополья ограничено из-за паводков

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Повышение мутности воды в связи с паводками стало причиной ограничения водоснабжения в ряде населенных пунктов Ставропольского края, сообщает "Ставрополькрайводоканал" в четверг.

"Ограничена подача питьевой воды в Андроповском округе. Причина - прохождение паводковых вод. В связи с тем, что мутность исходной воды требует более длительной очистки и отстаивания, ее подача со станций водоподготовки села Курсавка и поселка Каскадный снижена на 30%", - говорится в сообщении.

Это привело к ограничению водоснабжения и снижению давления воды в более чем 20 населенных пунктах: Курсавка, Суркуль, Крымгиреевское, Султан, Верхний Калаус, Куршава, Николаевский, Кунаковский, Солуно-Дмитриевское, Алексеевское, Красноярское, Воровсколесская, Водораздел, Дубовая Балка, Кианкиз, Янкуль, Новый Янкуль, Нижнеколонский, Верхний Янкуль, Овражный, Каскадный, Подгорный, Казинка Андроповского округа, а также село Ульяновка Минераловодского округа.