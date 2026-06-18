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Голикова сообщила о росте количества многодетных семей за семь лет в 1,5 раза

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - В России за последние семь лет количество многодетных семей увеличилось в 1,5 раза, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в приветственной стенограмме участникам форума "Многодетная Россия".

"С 2019 года их количество (многодетных семей) в России выросло в 1,5 раза. Сегодня у нас в стране почти 2,9 миллиона многодетных семей, в которых воспитываются порядка 9,5 миллионов детей", - отметила Голикова.

Она напомнила, что в России реализуется национальный проект "Семья", утверждена стратегия действий по реализации семейной и демографической политики, поддержке многодетности до 2036 года.

"Эти документы задают важный ориентир: помощь семьям должна быть адресной, понятной, своевременной и действительно работающей в интересах людей", - подчеркнула вице-премьер.

По словам Голиковой, для многодетных родителей сняты ограничения по учету в страховом стаже периодов ухода за ребенком в возрасте до полутора лет, а по уровню социальной поддержки женщины, имеющие звание "Мать-героиня", приравнены к Героям труда.

"Именно на примере многодетных семей мы особенно видим, что любая мера поддержки должна учитывать реальную жизнь семьи: разные возрасты детей, занятость родителей, жилищные вопросы и расходы на образование, лечение, транспорт, отдых, необходимость совмещать профессиональную реализацию с воспитанием детей", - пояснила вице-премьер.

Татьяна Голикова
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