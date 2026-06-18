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В Челябинской области разделят должности губернатора и главы правительства

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - В Челябинской области учредят должность председателя правительства, сообщил губернатор Алексей Текслер в обращении к депутатам заксобрания.

"Я принял решение о переходе к модели управления регионом, в которой полномочия губернатора области и председателя правительства региона будут разделены", - сказал он.

Он анонсировал учреждение должности председателя правительства. Тот, кто ее займет, сконцентрируется на следующих вопросах: исполнение принятого бюджета, реализация утвержденных госпрограмм, организация исполнения поручений губернатора и других.

"Юридически это потребует, прежде всего, внесения изменений в устав области", - добавил Текслер.

Он пояснил, что соответствующий законопроект будет внесен незамедлительно, по окончании обращения. Он попросил депутатов заксобрания оперативно рассмотреть его и поддержать.

Алексей Текслер Челябинская область
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