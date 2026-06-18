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Томские предприятия получили фейковый указ о защите от БПЛА

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - В Томской области неизвестные попытались ввести в заблуждение руководство предприятий и учреждений, разослав им поддельные рекомендации о защите от БПЛА, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Сегодня руководители ряда предприятий и учреждений получили по электронной почте письмо с несоответствующим действительности "указом" губернатора Томской области "Об обеспечении вооруженной защиты всех предприятий, учреждений и объектов критической инфраструктуры Томской области от атак беспилотных летательных аппаратов"", - говорится в сообщении.

Этот документ не соответствует действительности и вводит в заблуждение, заявили чиновники.

Томская область
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