Военные заявили об уничтожении за сутки почти 1 тыс. дронов ВСУ

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Российские военные за сутки сбили 992 украинских беспилотника самолетного типа, четыре крылатые ракеты "Фламинго" ВСУ, сообщило в четверг министерство обороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты 10 управляемых авиационных бомб, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, четыре крылатые ракеты большой дальности "Фламинго" и 992 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - заявили в ведомстве.