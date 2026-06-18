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Минобороны сообщило о взятии под контроль 48 зданий в Красном Лимане и 98 - в Константиновке

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Российские войска в течение суток взяли под контроль 48 зданий в Красном Лимане и 98 зданий в Константиновке в ДНР, заявило Минобороны РФ в четверг.

"В населенном пункте Красный Лиман Донецкой Народной Республики штурмовые отряды 25-й армии продолжают уничтожение разрозненных подразделений ВСУ. За сутки подразделения 67-й дивизии, наступая в северо-западной части города, овладели семью опорными пунктами и 48 зданиями", - говорится в сообщении.

"В населенном пункте Константиновка Донецкой Народной Республики штурмовые группы "Южной" группировки войск продолжают вести активные наступательные действия в юго-западной части населенного пункта и освободили от украинских боевиков 98 зданий", - заявили в Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, в Красном Лимане в районе улиц Главная и Покровская подразделения группировки "Запад" блокировали группу украинских военных из состава 120-й бригады теробороны. "За сутки уничтожено до 20 украинских военнослужащих, семь единиц военной техники и пять дистанционно управляемых роботизированных комплексов", - проинформировало министерство.

Как сообщили в Минобороны РФ, в ходе боев за Константиновку в течение суток подразделениями "Южной" группировки уничтожено более 60 украинских военнослужащих и 17 автомобилей.

Хроника 24 февраля 2022 года – 18 июня 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ
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