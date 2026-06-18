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В РФ сообщили о поражении мест хранения беспилотников дальнего действия ВСУ

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Нанесены удары по местам хранения украинских беспилотников дальнего действия, сообщило Минобороны РФ в четверг.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение местам хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия", - заявили в министерстве.

В ведомстве сообщили, что за сутки также поражены пункты временной дислокации ВСУ в 142 районах.

Минобороны РФ ВСУ
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