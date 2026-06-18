В Липецкой области взрыватель от гранаты сдетонировал в руках 13-летней девочки

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - В Липецкой области 13-летняя девочка нашла предмет, похожий на взрыватель гранаты, он сдетонировал у нее в руках, врачи борются за сохранении ее кисти, сообщил региональный Минздрав.

Днем 16 июня школьница нашла на улице предмет, визуально напоминающий взрыватель от ручной гранаты и принесла его домой.

"Попытавшись извлечь кольцо, она спровоцировала срабатывание механизма. Произошел взрыв", - говорится в сообщении.

Девочка получила тяжелую травму левой кисти, а также множественные точечные ожоги рук и ног.

Первую помощь ей оказали в Усманской центральной районной больнице, а затем санитарной авиацией доставили в реанимацию Липецкой областной детской больницы.

"Медикам удалось стабилизировать состояние пациентки. В настоящий момент жизни ребенка ничего не угрожает. Однако борьба за сохранение поврежденной руки продолжается", - отметили в Минздраве.