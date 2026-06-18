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РФ и АСЕАН договорились расширять долгосрочные партнерства по нефти, газу, электроэнергии

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Россия и АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии) договорились наращивать сотрудничество в целях обеспечения безопасности и диверсификации энергетических поставок, в том числе за счет расширения торговли, инвестиций и долгосрочных коммерческих партнерств в области нефти, газа, СПГ и электроэнергии, в соответствии с рыночными принципами и национальным законодательством.

Об этом говорится в совместном заявлении сторон, размещенном на сайте Кремля.

Также стороны будут улучшать взаимосвязанность и инфраструктуру, поддерживая такие инициативы, как Единая энергосистема АСЕАН, Трансасеановский газопровод и Рамочное соглашение АСЕАН по нефтяной безопасности, а также внедряя совместные технико-экономические обоснования и инвестиции в системы транспортировки и хранения энергии в соответствии с национальным законодательством.

В состав АСЕАН входят 11 стран: Индонезия, Малайзия, Вьетнам, Таиланд, Сингапур, Бруней, Восточный Тимор, Камбоджа, Лаос, Мьянма и Филиппины.

АСЕАН
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