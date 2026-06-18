Белоусов проинспектировал группировку войск "Север"

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Министр обороны РФ Андрей Белоусов в ходе рабочей поездки проинспектировал группировку войск "Север" и заслушал доклады о продвижении войск, сообщили в четверг в Минобороны РФ.

"Командующий группировкой генерал-полковник Евгений Никифоров доложил министру обороны о продвижении войск на линии боевого соприкосновения в зонах ответственности и характере действий противника", - говорится в сообщении.

По завершении работы на командном пункте министр обороны вручил ордена Мужества военнослужащим группировки "Север", отличившимся при выполнении боевых задач в зоне СВО.