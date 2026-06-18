Лавров в пятницу обсудит с главой МИД Мадагаскара перспективы двустороннего сотрудничества

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел России Сергей Лавров в пятницу в Москве проведет переговоры с коллегой из Мадагаскара Алис Ндиайе, сообщила на брифинге представитель МИД Мария Захарова.

"В ходе встречи планируется обстоятельно обсудить текущее состояние и перспективы развития традиционно дружественных двусторонних отношений, наметить практические шаги в целях дальнейшего укрепления политического диалога и контактов на различных направлениях: наращивание взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической, гуманитарной и иных областях", - сказала она.

По ее словам, "состоится также обмен мнениями по представляющим взаимный интерес вопросам международной и региональной повестки дня с акцентом на взаимодействие в ООН и на других многосторонних международных площадках".