Москва направила Еревану ноту протеста из-за осквернения мемориала "Мать Армения" в Гюмри

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Россия направила ноту протеста Армении в связи с осквернением мемориала "Мать Армения" в Гюмри, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Конечно, мы направили ноту протеста армянской стороне", - сказала она брифинге в четверг.

Она добавила, что "военнослужащие дислоцированной в этом городе 102-й российской военной базы незамедлительно подключились к восстановлению мемориала".

"Соответствующая оценка случившегося была дана нашим посольством в Ереване. Видели сообщения армянских компетентных органов о задержании предполагаемого виновника", - отметила представитель МИД РФ.