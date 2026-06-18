Поиск

Володин заявил о 1079 законопроектах в портфеле Госдумы

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что за полтора месяца до окончания восьмого созыва в законодательном портфеле палаты находится немногим больше одной тысячи проектов законов, в то время как в 2017 году их было 2343.

"В законодательном портфеле Государственной Думы находится 1079 законопроектов. Из них готовится к рассмотрению в первом чтении - 829, ко второму - 249, к третьему - 1", - сказал Володин журналистам.

По его словам, Госдума системно занимается разбором накопившихся законопроектов прошлых лет. "В январе 2017 года на рассмотрении Государственной Думы находилось 2343 законопроекта. Сейчас - более чем в два раза меньше", - отметил председатель Госдумы.

По его словам, "в настоящее время повестка актуализирована", что позволит новому созыву "без больших перерывов и пауз продолжить процесс, работать более эффективно, так как нет завалов и есть задел".

Госдума Вячеслав Володин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Дума планирует принять закон о поддержке "Почты России" до конца сессии

 Дума планирует принять закон о поддержке "Почты России" до конца сессии

Москва будет наблюдать за переговорами о вступлении Украины и Молдавии в ЕС

Собянин сообщил, что прилет по МНПЗ обошелся без пострадавших

 Собянин сообщил, что прилет по МНПЗ обошелся без пострадавших

Минсельхоз отметил "всплеск" рынка запчастей сельхозтехники на фоне снижения ее покупок

Задержки и отмены рейсов за рубеж в Москве затронули 8 тыс. организованных туристов

Блогер Митрошина получила три года условно за легализацию более 115 млн рублей

 Блогер Митрошина получила три года условно за легализацию более 115 млн рублей

В результате атаки беспилотников в Подмосковье пострадали 17 человек
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2722 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9985 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 170 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 83 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 441 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 159 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов