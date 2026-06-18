Володин заявил о 1079 законопроектах в портфеле Госдумы

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что за полтора месяца до окончания восьмого созыва в законодательном портфеле палаты находится немногим больше одной тысячи проектов законов, в то время как в 2017 году их было 2343.

"В законодательном портфеле Государственной Думы находится 1079 законопроектов. Из них готовится к рассмотрению в первом чтении - 829, ко второму - 249, к третьему - 1", - сказал Володин журналистам.

По его словам, Госдума системно занимается разбором накопившихся законопроектов прошлых лет. "В январе 2017 года на рассмотрении Государственной Думы находилось 2343 законопроекта. Сейчас - более чем в два раза меньше", - отметил председатель Госдумы.

По его словам, "в настоящее время повестка актуализирована", что позволит новому созыву "без больших перерывов и пауз продолжить процесс, работать более эффективно, так как нет завалов и есть задел".