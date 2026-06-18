Житель Энергодара получил тяжелые ранения в результате удара ВСУ

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Житель Энергодара получил тяжелые травмы в результате удара со стороны ВСУ, сообщил глава горадминистрации Максим Пухов в четверг.

"В результате атаки на городскую котельную тяжелые ранения получил один человек. Повреждены трактор-погрузчик и остекление объекта. Врачи делают все возможное, чтобы спасти пострадавшего", - написал Пухов в своем канале в Max.

Кроме того, под удар попал автомобиль коммунального предприятия, обошлось без пострадавших.

В Энергодаре расположена Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. Территория и объекты ЗАЭС, а также сам город регулярно становятся объектами украинских ударов с конца апреля.