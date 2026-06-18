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РФ и АСЕАН приветствовали договоренности США и Ирана по мирному урегулированию

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Россия и страны АСЕАН единодушно приветствовали договоренности США и Ирана, рассчитывают, что обстановка на Ближнем Востоке и в Персидском заливе стабилизируется, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы единодушно приветствовали договоренности иранской и американской сторон о прекращении военного конфликта и о работе над параметрами будущего мирного соглашения. Полагаем, что тот факт, что документ был подписан главами государств, господином Трампом и господином Пезешкианом, тоже дает основания рассчитывать на то, что это будет документ, который ляжет в основу будущих договоренностей. Что обстановка на Ближнем Востоке и в Персидском заливе стабилизируется, что благоприятно скажется на глобальных энергетических и продовольственных рынках", - сказал Путин по итогам саммита Россия-АСЕАН.

Владимир Путин АСЕАН Иран США
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