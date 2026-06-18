МИД РФ готов отменить уведомительный порядок пересечения границы для дипломатов ЕС в ответ на взаимные уступки

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Москва будет готова пересмотреть уведомительный порядок пересечения границы России для сотрудников дипломатических миссий стран ЕС и отдельных государств Шенгенской зоны в случае, если они откажутся от соответствующих мер в отношении российских дипломатов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"При отказе стран - членов Европейского союза и государств Шенгенской зоны от дискриминационных мер в отношении сотрудников диппредставительств и консульских учреждений нашей страны будем готовы пересмотреть применение уведомительного порядка", - сказала Захарова на брифинге в четверг.

По ее словам, введенный 15 июня уведомительный порядок пересечения границы для сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений стран - членов ЕС, а также отдельных государств Шенгенской зоны и представительства Евросоюза в Москве "носит сугубо ответный характер".

"Российская сторона твердо придерживается мнения о важности сохранения дипломатических каналов общения, в том числе со странами, которые проводят недружественную или даже откровенно враждебную политику в отношении нашей страны, в отношении России", - отметила Захарова.

"Мы убеждены что в любой ситуации необходимо оставлять шанс дипломатии, дипломатам, однако никому не стоит забывать, что базовым принципом дипломатических сношений остается взаимность", - заключила представитель внешнеполитического ведомства.