Эксперты оценили арсенал США на базах НАТО в 100 тактических ядерных авиабомб

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - США в настоящее время располагают в Европе арсеналом примерно из 100 модернизированных тактических ядерных авиабомб B61-12, которые размещены на шести базах в странах-членах Североатлантического альянса, следует из данных Федерации американских ученых.

Эти авиабомбы мощностью от 0,3 до 50 килотонн являются составной частью сил ядерного сдерживания Североатлантического альянса на европейском театре военных действий.

По 10-15 ядерных авиабомб находятся на авиабазах в Бюхеле в Рейнланд-Пфальце (Германия), Кляйне-Брогель (Бельгия), Волкеле (Нидерланды) и Геди (Италия) и по 20-30 бомб на авиабазах Авиано (Италия) и Инджирлик (Турция). Их могут нести тактические истребители F-35A, F-15E, F-16 и Tornado. Хранилища авиабомб находятся под полным контролем вооруженных сил США. В случае военного конфликта эти средства могут передаваться союзникам для нанесения воздушных ударов по противнику.

По данным исследовательской службы Конгресса США, американские силы ядерного сдерживания в Европе помимо тактических авиабомб располагают также примерно 20 боеголовками W76-2 малой мощности (8 килотонн), которыми оснащены баллистические ракеты Trident II D5 на стратегических подводных лодках класса Ohio, находящихся на боевом дежурстве вблизи Европы. Согласно данным Федерации американских ученых, США располагают примерно 20 такими боеголовками. При этом такие субмарины также несут межконтинентальные баллистические ракеты с боеголовками большой мощности (от 90 до 455 килотонн).

Министры обороны стран-членов НАТО в четверг в ходе встречи в Брюсселе договорились продолжать модернизацию сил ядерного сдерживания в Европе, говорится в заявлении, опубликованном по итогам заседания Группы ядерного планирования Североатлантического альянса (Nuclear Planning Group, NPG).

Министры "договорились продолжать укреплять миссию ядерного сдерживания НАТО путем модернизации ядерного потенциала альянса, расширения потенциала ядерного планирования и адаптации для достижения интересов безопасности", отмечается в заявлении.

При этом указывается, что "союзники, участвующие в Группе ядерного планирования НАТО, подтвердили свою неизменную приверженность разделению ответственности, рисков и бремени коллективной обороны путем инвестирования в ресурсы, возможности и силы, необходимые для выполнения ядерной миссии НАТО и демонстрации единства и решимости альянса".