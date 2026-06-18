МИД обратил внимание россиян на договор Таиланда с США о выдаче подозреваемых

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - МИД России призывает граждан страны внимательно отнестись к возможным поездкам в Таиланд, заявила на брифинге представитель ведомства Мария Захарова.

"Многие россияне сами того не подозревая рискуют оказаться буквально на прицеле у американских спецслужб. В сложившихся обстоятельствах настоятельно рекомендуем гражданам России, которые имеют малейшие основания предполагать, что могут являться объектами уголовного преследования американских властей воздержаться от поездок в Таиланд, который связан с США двусторонним договором о выдаче", - сказала она.

"Также нужно избегать пересадок в местных аэропортах. При поездках за рубеж необходимо иметь под рукой координаты и данные загранпредставительств, МИД нашей страны. Российские дипломатические и консульские работники продолжат как и прежде в меру своих возможностей (...) оказывать помощь в защите прав попавших в беду соотечественников", - подчеркнула Захарова.