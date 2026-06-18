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Лавров убежден в необходимости ударов для снижения боеспособности ВСУ

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Одних слов в отношении Киева уже давно недостаточно, российские военные продолжат выполнять поставленные задачи, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Я считаю, что все правила и слова были сказаны, но я давно уже убежден, что слов недостаточно. Неслучайно президент объявил какое-то время назад после очередной выходки киевского террориста о том, что мы будем теперь проводить массированные групповые удары на регулярной основе по целям, от состояния которых напрямую зависит боеспособность ВСУ. Эта задача поставлена верховным главнокомандующим, наши вооруженные силы выполняют ее и будут ее выполнять", - сказал он журналистам в Казани "на полях" саммита РФ-АСЕАН, отвечая на вопрос о том, как могут повлиять недавние удары Киева на будущие переговоры с представителями президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

МИД РФ Сергей Лавров ВСУ
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