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Макрон считает, что рано говорить о том, что война на Ближнем Востоке полностью окончена

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Президент Франции Эмманюэль Макрон приветствовал подписание меморандума о взаимопонимании между США и Ираном, высказав мнение, что говорить о полном окончании войны пока рано.

"Всегда лучше заключить соглашение, чем воевать, особенно когда существует риск эскалации. Мы вступаем в новую фазу, фазу сотрудничества и диалога, которая лучше войны", - сказал Макрон вечером в четверг в эфире телеканала France 2.

Вместе с тем он отметил, что не считает возможным говорить о том, что война "полностью окончена", и подчеркнул, что Иран не должен получить ядерную бомбу или разработать потенциал баллистических ракет.

При этом французский президент высказал мнение, что соглашение заключено "на таких условиях, чтобы могла начаться новая глава"

США Иран Макрон Франция
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