Макрон считает, что рано говорить о том, что война на Ближнем Востоке полностью окончена

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Президент Франции Эмманюэль Макрон приветствовал подписание меморандума о взаимопонимании между США и Ираном, высказав мнение, что говорить о полном окончании войны пока рано.

"Всегда лучше заключить соглашение, чем воевать, особенно когда существует риск эскалации. Мы вступаем в новую фазу, фазу сотрудничества и диалога, которая лучше войны", - сказал Макрон вечером в четверг в эфире телеканала France 2.

Вместе с тем он отметил, что не считает возможным говорить о том, что война "полностью окончена", и подчеркнул, что Иран не должен получить ядерную бомбу или разработать потенциал баллистических ракет.

При этом французский президент высказал мнение, что соглашение заключено "на таких условиях, чтобы могла начаться новая глава"