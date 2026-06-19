Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию снижением индекса IMOEX2 всего на 0,1%

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов утренней сессии на Мосбирже в пятницу демонстрирует лишь небольшое снижение, пытаясь стабилизироваться после почти 2%-го падения накануне; участники рынка ждут итогов июньского заседания ЦБ РФ по ставке и оценивают геополитическую ситуацию, сложившуюся как вокруг украинского конфликта, так и на Ближнем Востоке.

К 07:01 МСК индекс МосБиржи составил 2439,31 пункта (-0,08%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже демонстрируют негативную динамику в пределах 0,8%.

Подешевели акции "Аэрофлота" (-0,8%), "Полюса" (-0,7%), "ММК" (-0,5%), "Северстали" (-0,4%), "Русала" (-0,4%), "Т-Технологии" (-0,4%), "Корп центра ИКС 5" (-0,4%), "АЛРОСА" (-0,3%), "НОВАТЭКа" (-0,3%), МКПАО "Хэдхантер" (-0,3%), МКПАО "Яндекс" (-0,3%), "Роснефти" (-0,2%), МКПАО "ВК" (-0,2%), "Московской биржи" (-0,1%), "НЛМК" (-0,1%), "МТС" (-0,1%), АФК "Система" (-0,1%), "Норникеля" (-0,1%).

Подорожали акции "Группы компаний ПИК" (+3%), "ЛУКОЙЛа" (+0,3%), "Сургутнефтегаза" (+0,3%), "Татнефти" (+0,3%), "Интер РАО" (+0,3%), "Газпрома" (+0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,1%).

Совет директоров Банка России 19 июня рассмотрит вопрос об уровне ключевой ставки, и большинство аналитиков ожидает ее снижения на очередные 50 базисных пунктов, до 14% годовых. Некоторые эксперты допускают, что регулятор выберет более скромный шаг смягчения денежно-кредитной политики в 25 базисных пунктов из-за увеличивающихся проинфляционных рисков.

Президент США Дональд Трамп в четверг призвал полностью прекратить бои на Ближнем Востоке, в том числе в Ливане, с целью создать подходящие условия для переговоров Вашингтона и Тегерана по их финальному соглашению. "США привержены задаче обеспечить мир, и мы призываем всех на Ближнем Востоке выполнить обязательства, чтобы наши переговоры шли отлично", - написал Трамп в соцсети Truth Social. "Мы ожидаем полного прекращения огня на всех фронтах, включая Ливан, от движения "Хезболла" и Израиля", - уточнил президент.

Ранее в четверг на пресс-конференции вице-президент США Джей Ди Вэнс сказал, что 60-дневный период для выработки окончательного соглашения США и Ирана стартовал в четверг, 18 июня. Американские СМИ в этом контексте отметили, что таким образом предельный срок итогового договора сторон - 17 августа.

На этой неделе США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий немедленное прекращение боевых операций на всех фронтах, в том числе в Ливане. Израильская сторона не участвовала в переговорах по меморандуму. Однако премьер Израиля Биньямин Нетаньяху сказал, что израильские войска останутся на юге Ливана столько, сколько потребуется.

Москва воспринимает Европу как заинтересованную в поражении России сторону украинского конфликта, не может выстраивать с ней диалог как с беспристрастным наблюдателем, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. "Воспринимаем Европу как заинтересованную в поражении России сторону конфликта, да европейцы и сами себя именно так открыто позиционируют. Соответственно, диалог с Европой не может выстраиваться так, если бы она была беспристрастным сторонним наблюдателем", - говорится в статье Лаврова "Украина, Европа и глобальная безопасность" для издания Politico Europe.

Как напомнил министр, главы Британии, Франции и ФРГ, а также президент Украины Владимир Зеленский на встрече в Лондоне 7 июня выдвинули пять требований к России в качестве условий "справедливого и прочного мира", на основании которых объединенная Европа предлагает вести диалог с Москвой.

Согласно позиции, которую озвучивал президент РФ Владимир Путин, "мы (Россия - ИФ) ни с кем от контактов не отказываемся", отмечает Лавров. При этом, подчеркнул глава МИД РФ, "Россия предпочитает, чтобы цели СВО были достигнуты при помощи дипломатии". "Для этого нужно, чтобы безопасность России на западных рубежах, честь и достоинство наших граждан и соотечественников, включая их право на родной русский язык и православную веру, были надежно обеспечены", - пояснил Лавров.

Как указывает Лавров, "главное - для содержательного диалога требуется восстановить доверие, подорванное антироссийскими действиями Запада и Европы как его составной части в эпоху после "холодной войны". Доверие, пишет он, "можно вернуть только практическими шагами, доказывающими искренность отказа от использования дипломатии в качестве прикрытия для реализации экспансионистских замыслов". "Доверие нельзя вернуть, а диалог возобновить при помощи ультиматумов наподобие того, что был предъявлен России в Лондоне 7 июня", - считает глава МИД РФ.

Вместе с тем, полагает Лавров, "реальная цель европейских лидеров - не переговоры с Россией, а спасение режима Владимира Зеленского, сохранение его как плацдарма для продолжения борьбы с нами". "Для этого в европейских столицах хотят добиться скорейшего прекращения огня, чтобы не допустить краха ВСУ на фронте. "Подморозить" конфликт без устранения его первопричин. И сразу ввести на Украину воинские контингенты британо-французской "коалиции желающих", - указал министр.

Американские фондовые индексы в четверг выросли, поскольку ожидания скорого окончания конфликта на Ближнем Востоке перевесили опасения относительно ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) под руководством нового председателя Кевина Уорша.

Федрезерв в среду ожидаемо сохранил процентную ставку в диапазоне 3,5-3,75% годовых. В заявлении ЦБ отмечался уверенный рост экономической активности и устойчивость рынка труда США, а также сохранение повышенной инфляции. Руководители ФРС повысили оценку уровня инфляции в текущем году до 3,6% с ожидавшихся в марте 2,7%. Их медианный прогноз предусматривает, что базовая процентная ставка будет составлять 3,8% к концу 2026 года, тогда как мартовский прогноз предполагал 3,4%.

В настоящее время рынки оценивают вероятность повышения базовой ставки ФРС на 25 базисных пунктов в сентябре в 50% по сравнению с 27% в среду, по данным FedWatch.

Фьючерс на фондовый индекс S&P 500 в пятницу утром демонстрирует умеренное снижение (-0,42%), что говорит о вероятном ухудшении настроений на фондовых биржах США.

На фондовых площадках стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов в пятницу также наблюдается преимущественно негативная динамика акций. Так, фондовые индикаторы Японии, Южной Кореи, Австралии и Гонконга снижаются на 0,2-1,6%, и лишь индекс материкового Китая подрастает на 0,2%.

В свою очередь мировые цены на нефть 19 июня утром продолжают снижаться, отыгрывая сообщения о подписании меморандума между США и Ираном об урегулировании ближневосточного конфликта, предусматривающего открытие прохода судов через Ормузский пролив. Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 07:01 мск опустилась на 0,79%, до $79,22 за баррель, фьючерсы на нефть WTI на июль на Нью-Йоркской товарной бирже подешевели к этому времени на 0,78%, до $76 за баррель.