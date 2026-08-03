Первый серийный импортозамещенный МС-21 выполнил первый полет

Фото: Пресс-служба "Ростех"/РИА Новости

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Первый серийный полностью импортозамещенный самолет МС-21-310 впервые поднялся в небо, сообщила пресс-служба ПАО "ОАК" (входит в "Ростех").

Лайнер взлетел с аэродрома Иркутского авиационного завода, им управляли летчики-испытатели. Полет продолжался один час 23 минуты на высотах до 6 тысяч метров и при приборных скоростях до 600 км/ч, были проверены устойчивость и управляемость самолета в разных конфигурациях и работа отечественных систем самолета.

"Параллельно с плотным графиком летных испытаний по сертификации МС-21 мы уже сейчас отработали ключевые процедуры финальных этапов производства и прохождения через летно-испытательную станцию. Впоследствии это позволит максимально сократить срок между получением сертификата и началом серийных поставок МС-21", - сказал главный конструктор МС-21 Виталий Нарышкин.

На сегодняшний день выполнено около половины программы сертификационных летных испытаний - после сертификации начнутся поставки серийных самолетов эксплуатантам, отметил замглавы Минпромторга Геннадий Абраменков.

Завершение сертификационных полетов и старт серийного выпуска МС-21-310 запланированы на 2027 год, заявлял ранее глава "Ростеха" Сергей Чемезов.