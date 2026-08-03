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Три человека погибли при падении обломков БПЛА под Геленджиком, еще 13 ранены

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Три человека погибли в результате падения обломков БПЛА в селе Архипо-Осиповка под Геленджиком, еще 13 человек, в том числе дети, получили ранения, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в понедельник.

"В Геленджике произошла трагедия. В селе Архипо-Осиповка из-за падения обломков БПЛА, по предварительной информации, погибли три человека (...). Пострадали еще 13 человек, в том числе дети. Им оказывают необходимую медицинскую помощь", - написал Кондратьев в своем канале в мессенджере Max.

Он отметил, что атака велась в отношении гражданской инфраструктуры. На местах падения обломков БПЛА работают оперативные и специальные службы.

"Поручил главе Геленджика Алексею Богодистову оказать всю необходимую поддержку пострадавшим и семьям погибших", - отметил губернатор.

Хроника 24 февраля 2022 года – 03 августа 2026 года Военная операция на Украине
Краснодарский край Геленджик Архипо-Осиповка Вениамин Кондратьев
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