Ввод Приморского металлургического завода в эксплуатацию запланирован на 2029 г.

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Ввод в эксплуатацию Приморского металлургического завода запланирован на 2029 год, сообщил главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин на годовом собрании акционеров компании.

Он напомнил, что предприятие находится в непосредственной близости от судостроительного комплекса "Звезда" и будет полностью интегрировано в структуру кластера.

Мощность завода - 1,5 млн т в год, его основная продукция - крупноформатный стальной лист шириной до 4,5 м и длиной до 24 м. Использование таких листов позволяет кратно сократить количество сварных швов на корпусе судна, что ускоряет процесс строительства и повышает надежность конструкции.

"Отмечу, что по сочетанию габаритных размеров и физико-механических свойств, включая хладостойкость, российский стальной лист значительно превосходит зарубежные аналоги", - сказал Сечин.

Также завод будет производить трубы большого диаметра для магистральных нефте- и газопроводов в объеме до 300 тыс. т в год.