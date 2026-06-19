В РФ 20 июня начинается приемная кампания в вузы

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Единый день начала приема документов для поступления в российские университеты на все уровни высшего образования стартует в субботу, 20 июня, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минобрнауки РФ.

"Студентами российских вузов в этом году смогут стать около 1,5 млн абитуриентов", - говорится в сообщении.

Даты окончания приема заявлений и документов будут различаться в зависимости от уровня высшего образования и источника финансирования обучения, отметили в министерстве.

Так, при приеме на обучение на бюджетные места по программам бакалавриата, специалитета, базового высшего образования прием заявлений и документов от поступающих по результатам Единого государственного экзамена (ЕГЭ) завершается 25 июля. При приеме на платные места по этим уровням образования прием заявлений и документов завершается не позднее 20 сентября, точная дата устанавливается вузами самостоятельно.

При этом при приеме на обучение на бюджетные места по программам магистратуры и специализированного высшего образования прием заявлений и документов завершается не позднее 20 августа. При приеме на обучение на платные места по этим уровням образования завершение приема документов не позднее 20 сентября.

В 2026 году абитуриент может подать заявление и документы тремя способами: через портал "Госуслуг", лично или почтой. Абитуриент может выбрать для поступления до пяти университетов, при этом в каждом из них он может выбрать до пяти специальностей и направлений подготовки, напомнили в министерстве.

Одним из изменений в приемную кампанию 2026/27 учебного года станет "день тишины" при поступлении. Электронный алгоритм "дня тишины" будет реализован на сервисе "Поступление в вуз онлайн". Как уточнили в пресс-службе, в дни издания университетами приказов о зачислении на портале будет блокироваться отзыв заявлений абитуриентами, подача и отзыв согласий на зачисление, а также отказы поступающих от зачисления. При заходе в эти разделы портала автоматические уведомления проинформируют абитуриентов о невозможности данных изменений в связи с изданием вузом приказа о зачислении. "День тишины" будет реализован и для тех, кто подавал заявления о поступлении лично или по почте.

"Нововведение позволит зафиксировать список зачисленных, внесенных в приказ университета. Это стабилизирует конкурсную ситуацию. Зачисление станет более понятным и справедливым для абитуриентов и более предсказуемым для университетов", - пояснили в министерстве.

В приемную кампанию 2026/27 года изменится поступление по целевой квоте. В частности, квота стала полностью детализированной - для повышения ее наполнения начиная с 2026 года она устанавливается распоряжением правительства РФ с указанием конкретного количества мест, заказчиков целевого обучения, университета, форм обучения и образовательных программ.

В соответствии с изменениями в законодательстве об образовании, с 2026 года для вдов (вдовцов) погибших участников СВО стало возможным поступление в вузы по отдельной квоте. Общий объем отдельной квоты СВО в приемную кампанию 2026/27 учебного года составит порядка 53 тыс. мест.

Кроме того, в текущем году изменятся правила приема в университеты выпускников учреждений среднего профессионального образования. Теперь они смогут поступать в вузы по результатам внутренних вступительных испытаний только на специальности, соответствующие профилю полученного образования. Соответствие профиля определяют университеты. При поступлении со сменой специальности выпускники колледжей смогут поступать в вузы по ЕГЭ. Иностранные абитуриенты смогут поступать по внутренним экзаменам только при отсутствии у них результатов ЕГЭ по соответствующему предмету, отмечается в сообщении.

Вузам также разрешено перераспределять места между квотами – незанятые в квотах места можно передать в другие квоты или в общий конкурс.