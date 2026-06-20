Новые функции для абитуриентов появились на "Госуслугах"

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Сервис для поступления в вуз на Едином портале государственных и муниципальных услуг ("Госуслуги") в формате "жизненная ситуация" расширен новыми функциями к старту вступительной кампании этого года, сообщает в субботу аппарат вице-премьера Дмитрия Григоренко.

""Жизненные ситуации" помогают людям решать вопросы комплексно и быстро. Поступление в вуз - один из самых ответственных шагов в жизни человека. И сервис для абитуриентов на "Госуслугах" помогает сделать этот процесс удобным, прозрачным и понятным, чтобы каждый мог сосредоточиться на главном - своем будущем образовании. Мы видим востребованность сервиса: за время его работы с 2024 года, им уже воспользовалось более 13 млн человек", - сказал Григоренко, слова которого приведены в сообщении.

По информации аппарата вице-премьера, в 2026 году сервис "Поступление в вуз" расширен тремя новыми возможностями.

Так, в него добавлена функция поиска по индивидуальному номеру в списках поступающих, что актуально для тех, кто подает документы в несколько вузов. "Новая опция помогает быстро проверять свое место по номеру вместо поиска фамилии в длинных списках. Это также позволяет сохранить конфиденциальность. Личные данные не появляются в публичных источниках", - говорится в сообщении.

Кроме того, теперь система автоматически отображает индивидуальные достижения, такие как значок ГТО, волонтёрство, олимпиады при подаче заявления и позволяет определить вузы и специальности, где эти достижения учитываются. "Сведения о дополнительных баллах позволяют абитуриентам проще и быстрее находить вузы, где их достижения повышают шансы на поступление", - напомнили в аппарате вице-премьера.

Также в этом году появилась возможность отслеживать данные о количестве поданных заявлений и свободных местах по целевой квоте. "Абитуриентам теперь не нужно звонить в приемные комиссии, чтобы выяснить сколько уже подано целевых заявлений. Всю необходимую информацию можно получить на "Госуслугах". Если претендентов по квоте больше, чем мест, и конкуренция слишком высокая, у абитуриента остается запас времени для подачи заявления в другие вузы или на другие специальности", - отметили в аппарате вице-премьера.

Сервис в формате "жизненная ситуация" для поступления в вуз на портале "Госуслуг" позволяет выбирать среди более чем 1,8 тыс. вузов и 1,1 тыс. специальностей. Заявление можно подать на программы бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры. Также по программам базового и специализированного высшего образования можно подать заявление в 17 вузов - участников пилотного проекта по внедрению новой модели высшего образования, сказано в сообщении.

"Жизненные ситуации" - это современный принцип оказания госуслуг, при котором все необходимые сервисы объединяются в одном месте под конкретную задачу человека, и вместо того, чтобы обращаться в разные ведомства и собирать справки, гражданин получает комплексное решение на портале "Госуслуг".