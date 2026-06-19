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Госдума может обратиться к Мишустину по поводу проекта о трудовых мигрантах

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Госдума ждет от правительства РФ поправки к законопроекту о дополнительных требованиях к трудовым мигрантам, в случае отсутствия решения в ближайшую неделю будет направлено обращение к премьер-министру Михаилу Мишустину, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"На данный момент ждем от правительства решения по поправкам. Если на следующей неделе оно не поступит, то будем готовить обращение к председателю правительства, чтобы профильные ведомства ускорили работу", - сказал Володин журналистам.

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Законопроект был внесен правительством РФ и принят Госдумой в первом чтении. Изменения предлагается внести в закон "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации". Инициатива предусматривает, что трудовые мигранты должны будут содержать себя и членов своих семей, которые проживают в России и находятся на иждивении, на уровне не ниже прожиточного минимума, умноженного на региональный коэффициент. В противном случае иностранцам не будут продлевать патент или разрешение на работу, после чего они должны будут вместе со своими несовершеннолетними детьми покинуть страну в течение 15 дней.

По словам Володина, законопроект отвечает на запросы общества. "С одной стороны появится сдерживающий фактор для приезда мигрантов с семьями в РФ, с другой - снизится нагрузка на социальную сферу, в том числе на здравоохранение, образование", - добавил он, отметив среди принятых решений по этому вопросу законы об обязательном тестировании детей мигрантов на знание русского языка при приеме в школу, а также об увеличении до пяти лет обязательного страхового стажа для получения полиса ОМС.

Кроме того, по его словам, принятие законопроекта позволит регионам получить дополнительные доходы от купленных мигрантами патентов. Володин отметил, что объем возможных доходов региональных бюджетов после принятия закона может составить миллиарды рублей.

Он напомнил, что всего с 2024 года Госдумой было принято 27 законов в сфере контроля за миграцией, из них 21 закон был инициирован депутатами.

Госдума Вячеслав Володин Михаил Мишустин
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