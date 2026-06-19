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Свободная продажа топлива в Севастополе доступна на семи АЗС "Атан" и двух "ТЭС"

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Свободная продажа бензина АИ-92, АИ-95 Ultra и дизельного топлива ДТ Ultra будет организована в пятницу на семи автозаправочных станциях (АЗС) сети "Атан" в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

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"На семи заправках "Атан" сегодня в свободной продаже топливо марок АИ-92 и АИ-95 Ultra и ДТ Ultra", - написал Развожаев в своем канале в Max.

По его данным, на АЗС сети "ТЭС" в пятницу продажа топлива осуществляется по QR-кодам. При этом на двух станциях сети, расположенных на трассе "Таврида", действует свободная продажа топлива.

В четверг, по данным Развожаева, свободная продажа топлива была организована на девяти АЗС "Атан" в Севастополе, а также двух заправках "ТЭС". С учетом проблем с поставками топлива власти города ежедневно публикуют перечень заправок, где можно приобрести бензин и дизельное топливо без QR-кодов. При этом сохраняются ограничения: заправить можно не более 20 литров в один автомобиль, отпуск топлива в канистры запрещен.

22 мая из-за логистических сложностей ограничения на продажу топлива в 20 литров на человека ввели в Севастополе, с 29 мая ограничения начали вводить в Крыму.

Севастополь Атан ТЭС бензин дизтопливо
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