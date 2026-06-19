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Минобороны РФ сообщило о новых данных о биолабораториях на территории Украины

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Российская сторона в ходе специальной военной операции получила документы о деятельности биологических лабораторий на территории Украины, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Алексей Ртищев.

"В ходе специальной военной операции нами получены дополнительные документы, подтверждающие, что направленность проводимых работ не соответствует актуальным проблемам здравоохранения Украины, основными из которых являются социально-значимые заболевания. Приоритетом являлось изучение поражающих свойств потенциальных агентов биологического оружия, а также возбудителей инфекций, направленных на подрыв экономики государства", - сказал Ртищев на брифинге в пятницу.

Он напомнил, что в мае глава национальной разведки США Тулси Габбард объявила о начале расследования деятельности, связанной с финансированием предыдущей администрацией США 120 зарубежных биолабораторий.

"12 июня офис Главы национальной разведки опубликовал пресс-релиз, содержащий материалы рассекреченных документов... Получено очередное доказательство того, что биолаборатории на территории Украины финансировались и реконструировались на средства федерального бюджета Соединенных Штатов",- сказал Ртищев.

"В документах указаны объекты в Харькове, Днепропетровске, Львове, Виннице, Тернополе, Чернигове и Одессе. Подчеркиваю, что там проводились изучения возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии, лихорадок Марбург и Эбола",- отметил он.

Генерал-лейтенант заявил, что Минобороны России продолжит анализ поступающей информации.

"Определенный пласт очень серьезных новых материалов у нас уже имеется. Проводится анализ этих материалов и изучение соответствующих документов",- сказал начальник войск РХБЗ.

Минобороны
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