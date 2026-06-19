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Программа изучения арабского языка в школах РФ начнет действовать с сентября

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Программа изучения арабского языка в российских школах стартует с 1 сентября 2026/2027 учебного года. Об этомсообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в ходе рабочей встречи в пятницу, посвященной вопросам деятельности образовательного центра имени шейхи Фатимы бинт Мубарак в областной гимназии им. Е.М. Примакова.

Кравцов встретился с министром просвещения Объединенных Арабских Эмиратов Сарой бинт Юсеф Аль-Амири и чрезвычайным и полномочным послом ОАЭ в России Мохаммадом Ахмадом Альджабером.

"Три года у нас проводится олимпиада по арабскому языку, утверждена программа изучения арабского языка в российских школах, которая начнет действовать с 1 сентября нового учебного года. Мы подготовили и перевели на арабский язык русские народные сказки, книгу о России и книги наших писателей, которые передали в Объединенные Арабские Эмираты. И сегодня эти издания мы передаем нашему центру", - цитирует главу Минпросвещения РФ пресс-служба министерства.

В рамках программы школьного обмена ежегодно эмиратские школьники посещают Россию, а российские обучающиеся - ОАЭ, ведется подготовка эмиратских учащихся к олимпиадам по физике, отметил Кравцов.

Работа центра направлена на консолидацию ресурсов России и ОАЭ для развития и укрепления межгосударственного сотрудничества в сфере образования, изучения языков двух стран, стимулирования творчества и межкультурной коммуникации между детьми и взрослыми, в том числе учителями, двух стран, напомнили в министерстве.

Минпросвещения
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